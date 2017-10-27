〈北部〉全運會宜蘭奪19金 六都除外排第一

2017-10-27

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕全國運動會昨天閉幕，身為東道主的宜蘭縣摘下十九面金牌，超出原先預期的十五金，在鐵餅、自由車公路賽、男子組射擊雙不定向飛靶個人賽及團體賽等四個項目，取得縣史上首金，獎牌數排行第七位，榮登非六都縣市的第一名。

25年來最佳成績

「再創高峰！」為期六天的全運會，宜蘭縣代表隊將士用命，得到十九金、十四銀、十八銅，與上屆的五金、十二銀、九銅相較，得牌數大躍進，更創下民國八十一年二十二金之後，二十五年來最佳成績，本屆得牌數前六名均是六都的天下，宜蘭縣排第七，形同非六都縣市的「霸主」。

宜蘭縣選手在帆船、鐵餅、男子射擊、男子競技體操、男、女武術、男子輕艇、女子組自由車均有奪金，男子競技體操選手陳智郁在吊環個人項目完成六連霸，他感性地說，宜蘭是孕育體操選手的重要基地，這次榮幸肩負傳遞全運會聖火重任，並代表家鄉出賽，很高興為宜蘭爭光。

全運會閉幕式在宜蘭縣立體育館舉行，潘芳烈樂團唱出主題曲「看見台灣，看見宜蘭」，動感旋律嗨翻全場，接著由蘭陽女中、聖母醫護管理專科學校、宜蘭高商、羅東高商及宜蘭大學等五校學生表演街舞，進一步炒熱氣氛。

下屆全運會由桃園市主辦，宜蘭縣代理縣長吳澤成把會旗交給桃園市副市長游建華，大家相約一○八年桃園見，之後，吳澤成等人啟動魔球搭配煙霧特效，典禮在聖火熄滅後落幕。

吳澤成說，宜蘭縣全運會場館設施完善，地方鄉親與工作團隊真誠款待、貼心服務，加上老天幫忙天候宜人，選手們得以發揮實力、締造佳績，破紀錄聲不絕於耳，沒有得獎的運動選手也不要氣餒，請再接再厲。

帆船、武術 兩大金庫

值得一提的是，全運會帆船、武術項目，是宜蘭縣傳統強項，這次分別拿下六金及五金，被視為宜縣的「金庫」，縣籍選手優異實力，讓各縣市刮目相看。