〈北部〉「風味新竹」11-4登場 帶遊11文化館

2017-10-27

〔記者廖雪茹／竹北報導〕邁入第四年的新竹縣「風味新竹文化節」，十一月四日起到二十六日熱鬧展開，今年分「尋味之旅」和「尋味旅行箱」兩大主軸，共有十一個地方文化館參與。

新竹縣長邱鏡淳表示，包括可帶領民眾認識宗祠文化的新埔宗祠客家文化導覽館、陳氏宗祠；體驗原鄉文化的尖石原住民文化館、賽夏族矮人祭場文物館、五峰鄉原住民族館以及親近在地人文美學的樹杞林文化館、張學良故居、蕭如松藝術園區、老湖口天主堂、鄧南光影像紀念館與新竹縣縣史館等。

活動期間，參加各館舍活動，還有機會獲得專屬的限量小徽章。

新竹縣文化局長張宜真說，二十五日在竹北新瓦屋的「尋味旅行箱」，推出文化館闖關集章抽好禮活動，蒐集七個戳章，即有機會抽中限量文創小禮，如野餐道具組、清泉部落插畫風景明信片套組等。

二十五日上午十點半，新瓦屋集會堂有「天主教與客家庄的相遇特展」、「賽夏族神話與傳說特展」、「新竹縣縣史館教育推廣階段成果展」、「風味新竹選品與推薦遊程特展」等四項展覽，讓民眾感受在地人文風情 。

當天下午兩點三十分，新瓦屋大草坪也安排台灣竹樂團、尖石新光幫與婭霧舞蹈團等音樂和歌舞表演，還有奪得今年第二十八屆金曲獎最佳客語歌手與最佳客語專輯的「二本貓」樂團壓軸演出。

活動詳情，可上新竹縣政府文化局官網「竹縣go藝思」粉絲專頁查詢。