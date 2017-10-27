〈北部〉竹北長照2.0起跑 安歆日照中心揭牌

2017-10-27

社區整合服務中心 交通車巡迴接送

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市長照二‧○社區整體照顧模式起跑！縣政府結合竹北地區九單位的服務資源，設置「一A—三B— 五C」據點，昨天安歆日照中心開幕揭牌，將提供交通車在社區巡迴接送長輩，就近到九個據點使用各項服務。

縣府社會處表示，竹北市長照二‧○，委由新竹縣安歆照護關懷協會，負責A點的社區整合服務中心；B點的複合型服務中心有新仁醫院、紅十字會新竹縣支會、新竹縣蒲公英關懷弱勢權益促進協會；深入巷弄的C點，已有大眉、新國、中興和隘口等四個社區發展協會及禾馨護理之家加入。

ＡＢＣ計畫共9據點 讓長輩在地老化

社會處指出，竹北地區目前共提供居家服務、日間照顧、居家護理、居家復健等長照服務，此「ABC計畫」規劃增加家庭照顧者支持服務、失智症服務、預防及延緩失能，並在五個C點推出臨托照顧及社區共餐等新型服務，將安排交通車巡迴接送。其中B點的新仁醫院，也規劃將「ABC計畫」連結出院準備、居家醫療等服務，預防長者失能，讓長輩在地老化、活躍老化。

位在竹北市四維街與民生街口的安歆日照中心（安歆學苑），規劃兩層樓空間，提供餐廳與開放式廚房、復健與運動器及娛樂設施，還貼心布置一處懷舊的柑仔店情境，每天安排生命徵象量測、現實導向、讀報時間及音樂、美術等多元活動。

安歆照護關懷協會執行長張維庭表示，日間照顧就像老人學習園，白天參與團體活動，增進生活自理能力、學習人際互動及延緩老化，晚上回到溫暖的家享受天倫之樂。