〈北部〉石駁塭窟像墓地 苑裡美學工程挨批

2017-10-27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所去年向行政院客家委員會爭取，在苑裡鎮蕉埔里蕉埔國小旁空地，營造「苑裡鎮蕉埔客庄社區美學啟動計畫工程」，不過完工後，該工程設計的「塭窟」、「樹穴」，宛如墓地，遭不少鎮民批評「設計不良」、「浪費公帑」。

公所將請廠商改善

苑裡鎮公所表示，確實收到民眾投訴，認為工程設計「觀感不佳」，雖然「苑裡鎮蕉埔客庄社區美學啟動計畫工程」施工時，客委會曾多次審查才開工，且已完工驗收，但鎮公所會從善如流，請廠商配合改善。

公所初步規劃，將宛如墓地造型的工程項目如「塭窟」等，打掉較高部分的石駁，讓「塭窟」恢復成原本該有的圓柱形水池型態，已設置的木椅會繼續保留。

公所表示，當時考慮到要在工程項目上設置椅子，供民眾休憩時使用，才讓本應是圓形的工程項目，變成一邊宛如半月形的樣貌，整體工程設計考慮欠缺周全。

「苑裡鎮蕉埔客庄社區美學啟動計畫工程」總工程費四百五十六萬，除了設置「石駁塭窟」，並種植樹木綠美化，以及整體鋪面改善、公告欄等。

鎮民批評浪費公帑

「實在太難想像工程怎會如此設計！」苑裡鎮邱姓鎮民批評，一般人對於墓地造型都有一定認知，不能推說「不知道」，鎮公所居然會花大錢蓋了一個號稱重現傳統客家生活型態的「墓地」，且與真正的「塭窟」根本不同，讓人失望。

苑裡鎮公所指出，以往客家人生活聚落較少水源，會挖掘圓形或圓柱狀的「塭窟」，類似水井般儲存水源，供日常生活使用。