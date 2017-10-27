〈北部〉市府大樓庇護工場 11月底歇業

2017-10-27

〔記者陳昀／桃園報導〕市府行政大樓一樓「十字路口咖啡屋」為身心障礙者庇護工場，至今已有十五年歷史，庇護員工及家長前天無預警收到資遣通知，指市府八月引進超商後，「十字路口」生意一落千丈，決定於十一月底停止營運。

市府勞動局長王安邦表示，庇護工場營運每年須接受外部委員評鑑，去年「十字路口」因財務及營運缺失被評鑑為乙等，今年經勞動局多次輔導，前三季仍未能改善，溝通後委辦機構決定撤點，在超商設置前就決定不再經營，後續招標還是會邀約社福團體經營庇護工場，並協調優先晉用原先的庇護員工。

七名員工將被資遣

市議員黃婉如表示，她贊同市府引進超商，但設於同一層樓且在後門門口位置，很多人順手到超商消費，就忘了隱身角落的「十字路口」存在，如果位置能稍作區隔，也許還能繼續生存；「十字路口」廖姓就業輔導員證實停業消息，並指出預計有七名員工將被資遣，承辦的私立啟智技藝訓練中心，除了發放資遣費，也會開發新的工作機會協助就業，或轉介勞動局媒合；她說，超商進駐後「十字路口」營業額僅約以往的一半，生意雪上加霜，因此決定轉型。

秘書處處長顏子傑表示，台北、新北、台中的市府行政園區，都將超商、庇護工場規劃在相同樓層，「十字路口」位置雖較隱密，但前方設置有座位區，各位置都有優缺點，將與勞動局研議方案，持續照顧弱勢。