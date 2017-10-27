〈北部〉阿帕契秀戰技 龍城營區週六開放

2017-10-27

時隔10年 再度開放自由參觀

〔記者李容萍／龍潭報導〕時隔十年再度開放自由參觀！陸軍航空特戰指揮部六○一旅，明天（廿八日）上午九點至下午二點卅分，將在駐地龍城營區舉辦國防知性之旅營區開放活動，昨天先行舉辦預演，包括阿帕契、眼鏡蛇攻擊直升機以及陸軍儀隊、憲兵機車連令人振奮的演出，讓現場民眾讚嘆不已、掌聲連連。

可搭雲豹裝甲車、射擊模擬體驗

預演過程中，最受矚目的阿帕契直升機、眼鏡蛇攻擊直升機、運輸直升機接力登場，執行俯衝、急升、低空攻擊、運輸等項目，展現國軍在單機戰技、空中攻擊、空中突擊、隊形編隊等操演，民眾想看阿帕契、搭雲豹裝甲運兵車、射擊模擬體驗，可要把握難得的機會。

航特部少將政戰主任武立文表示，龍城營區上次開放民眾自由參觀營區是在二○○七年，時隔十年再度開放，是為了讓民眾了解國軍目前的精實戰力，希望透過近距離接觸，讓國人能支持國防、吸引更多青年加入行列。

神龍小組跳傘 直升機編隊進場

武立文還說，此次營區開放為結合陸航部隊特性，除各型直升機執行單機戰技、空中攻擊、空中突擊及編隊進場致意等演練項目，也安排了特戰部隊神龍小組跳傘；此外，靜態裝備規劃陳展AH-64E直升機等三類十八項。

營區開放日規劃園遊會，設有人才招募、地區特產、美食、益智及全民國防等攤位，並開放民眾搭乘八輪甲車，親身體驗甲車的優越越野能力；另有陸軍第六軍團一五三旅舞龍隊、陸軍儀隊、憲兵指揮部憲兵重型機車、蘭陽舞蹈團及治平高中熱音社等表演。

由於龍城營區明天不開放一般民眾小型車輛進入，民眾須利用大眾交通工具，或將車輛停放接駁站停車場後，搭乘接駁車進入活動會場；上午八點至下午一點於新竹高鐵站、中壢火車站桃園客運總站、國軍桃園總醫院、特戰指揮部站、國軍後勤訓練中心站、新生醫專站、行政院原能會核研所等設置接駁轉運站。

入營民眾 須帶身分證明相關文件

入營民眾請攜帶中華民國身分證明相關文件，外配、中國籍配偶、外籍看護須出示相關合法證件，接受查驗後始可陪同雇主進入營區；營區內全面禁止攜帶、使用空拍機及遙控飛行器。