〈中部〉動支二備金辦座談會 中市府：合法

2017-10-27

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府民政局動用第二預備金，在廿八個行政區舉行意見領袖分區座談會，藍營議員楊正中、李中昨在議會質疑，沒有計畫書就動支，恐是變相綁樁；市府回應，因應政事臨時需要動支第二預備金，讓市政推動更順利，符合法規條件。

沒有計畫書 議員疑變相綁樁

市議員楊正中、李中表示，「地方意見領袖分區座談會」內容是什麼？各區公所一問三不知，因為民政局動用這筆經費只有說明書，沒有計畫書，恐是變相綁樁，要求民政局儘速提供活動計畫讓議會監督。

民政局長周永鴻表示，這項分區座談會是配合中央前瞻建設計畫，由當地區里、鄰長和調解委員等推薦合適的領袖人士，討論當地需求，並由市長林佳龍（見圖，記者黃鐘山攝）當場說明政策推動情形，目前已有北屯、大里、太平、霧峰、清水及東勢區陸續辦理，預計月底前辦理一○五場次。

周永鴻說，民眾在座談會中，對於市府推動大台中建設，如何改善未來生活，讓台中更宜居等議題都非常感興趣，也直接向林市長提出看法和需求，互動十分踴躍。

主計處長蔣建中說明，依照預算法第七十條第三款規定，「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時」，以及直轄市及縣（市）單位預算執行要點規定，民政局為舉辦座談會動支第二預備金，符合法規條件。