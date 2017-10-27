〈中部〉舉債逾600億 中市府要寫「還款攤提計畫」

2017-10-27

國民黨團提案通過

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會國民黨團質疑市府舉債不手軟，昨在議會指市府借錢還債、玩弄財政話術，並提案要求市府提送「還款攤提計畫」，獲大會通過提案；對此財政局長林顯傾表示，這三年撙節三六七億元，目前全市平均每人負債仍為六都第二低，財政持續穩健。

藍營質疑市府三年舉債超過六二九億元，主導財經委員會通過議員顏莉敏、黃馨慧、李中、朱元宏、洪金福等人提案，要求市府提送詳細的「還款攤提計畫」；財經委員會召集人蘇柏興說，借錢做建設可以，但要寫出還錢的計畫流程，說明逐年還款，這不分藍綠都支持。

顏莉敏也表示，市府常自誇節省超過百億，這只證實預算執行不佳而有餘額，並非節省，只是玩弄話術，編列「債務還本」更只是舉新債還舊債，並未還本，真正還款時間恐是下任市長來面對。

林顯傾說，縣市合併前，台中市與台中縣負債就已達五六二億元，前市府一○○年至一○四年累積債務達八四五億元。

財政局：3年撙節367億元

林佳龍市長上任後，市府一○四年、一○五年預算中，議會同意預算編列賒借收入二○九億、二一三億元，市府實際僅借八十五億、一二三億元，二年節省二一四億元，一○三年也省下一五三億元，三年共撙節三六七億元；議會通過的舉債六二九億元額度中，仍有二六三億元未動用。

他說明，配合水湳經貿園區、第十三期、第十四期重劃將於一○九年辦理結算，而捷運場站開發建設收益也將逐年挹注市庫，因此他在委員會提出一○九年開始償債的想法。