〈中部〉歷史建築太平買菸場 學童拼貼鐵件藝術牆

2017-10-27

〔記者陳建志／太平報導〕歷史建築太平買菸場，在文化部補助下，市府斥資一千三百多萬整修完工，預計明年六月啟用，未來除展示菸葉相關文物，並做為陳庭詩紀念館，太平區東平國小的小朋友昨以廢棄五金零件做材料，發揮創意參與鐵件藝術牆拼貼，未來將黏貼在買菸場牆壁上，與大師陳庭詩的鐵件裝置藝術相互輝映。

位於太平東平路的「太平買菸場」，見證日治時期以來太平菸業發展，在前太平市長余文欽時就進行保存、修復，因建築構造特殊，整體空間具再利用的潛力，市府文化局一○二年七月公告為「歷史建築」。

太平區長陳小菲表示，太平買菸場修復工程去年七月動工，目前已完工，接下來將進行內部裝修發包，預計明年六月開館，未來部份空間做為介紹過去太平菸葉發展之用，另部份則做為國際知名藝術家陳庭詩紀念館。

因鐵件創作是陳庭詩作品中相當重要的部分，為了讓小朋友能參與整個開館作業，太平區公所昨天邀請東平國小一百位同學，以廢棄的五金零件黏貼在磁磚上創作，小朋友發揮想像力，創作出花園、金字塔、外太空、飛彈等作品。

到場指導的陳庭詩現代藝術基金會執行長廖述昌表示，太平是五金、手工具的重鎮，陳庭詩的創作中，也有許多鐵件作品，他稱讚小朋友的作品具創意，讓人驚豔。