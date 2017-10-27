〈中部〉40年水管汰換 台中文心路、文心南路白天分段停水

2017-10-27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣自來水公司汰換文心路及文心南路沿線近四十年的老舊管線，配合文心路人行道拓寬與路平工程，即日起施工至十一月廿五日，改善經常破裂及漏水問題，影響沿線或鄰近用戶白天供水，採分段停水或減壓十至十二小時，停水前兩天會發送通知單告知。

老舊塑膠管常破裂 改鑄鐵管

台水公司第四區處處長蕭淑貞表示，文心路及文心南路老舊水管位於人行道下方，因人行道樹根盤繞，經常破裂影響供水，因而將原管徑兩百及兩百五十公釐的老舊塑膠管，汰換成管徑三百及四百公釐的鑄鐵管，延展性及抗壓強度更佳，汰換長度共十三公里、工程經費一．七億元。

文心路自來水汰換管線工程分屬南北兩路段，包括台灣大道至五權西路，崇德路至中清路，週日不施工，在分段施作用戶給水管改接時，沿線用戶將停水，每戶停水一天，停水時間八時至十八時三十分。

路口制水閥更新改接 也停水

另施作路口制水閥更新改接時，文心路南側路段工程（台灣大道至五權西路段） 停水區域擴及南屯區溝墘里、三義里、惠中里、三和里、三厝里或田心里，停水戶數每日約八百戶，停水同為白天時段。

文心路北側路段工程（崇德路至中清路），包括北屯區平田里、平順里、平福里、平心里、平安里、平昌里、崇德里或北屯里也會停水，停水戶數每日約九百戶。

文心路北側路段 降壓12小時

北側路段施工期間，受制於水閥關閉影響，施工周邊地區管線壓力可能降低，降壓戶數每日約一千八百戶，影響太原路三段以北、大連路以南、北屯路以西、崇德路以東（北屯區平田里、平順里、平福里、平心里、平安里、平昌里、崇德里、北屯里），每日上午八時至十時卅分，總計降壓十二小時，管線巷道末端將延後兩小時恢復。

自來水公司請受影響地區用戶儲水備用，配合節約用水，關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫、馬達損壞或火災，另自來水飲用前宜先煮沸。