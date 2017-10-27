〈中部〉（南投）國姓推賞梅觀櫻 重振青梅產業

2017-10-27

無毒栽培 食安風波後暴紅

〔記者佟振國／國姓報導〕搶救青梅產業大作戰！南投縣國姓鄉青梅產業長期低迷，不過近幾年氣候異常，導致青梅產量銳減，外加食安風暴強襲，讓採取無毒天然栽培的青梅鹹魚翻身，農會也積極提出加值計畫，輔導梅農投入有機認證，結合賞梅觀光旅遊、老梅樹認養等，重振青梅產業，計劃今年底先於九份二山梅園試辦。

卅年前國姓鄉曾是南投重要的梅子集貨中心，全盛時期，鄉內中、低海拔山區遍植梅樹，但隨著青梅產業沒落，農民改種其他經濟作物，目前只剩海拔八百至一千二百公尺山區還保有梅林，面積約一百五十公頃，主要集中南港村九份二山及長福村山區，農民為節省成本，採取粗放管理。

國姓農會表示，最近三年氣候異常，影響梅樹開花、結果，產量銳減，加上食安風暴，消費者重視食品安全，也為國姓採取天然無毒栽種的青梅找到生機與出路，農會特別與採取自然農法栽培的梅農契作，加工製作釀梅、梅精錠、老梅肉精等產品，今年度再向農委會爭取「發展農村經濟事業計畫」，透過多元方案提升青梅產值。

計畫包括協助農民復耕、商品開發及品牌設計，將徵求採取無毒自然農法的梅農，進一步輔導通過有機認證，並導入健康概念，開發少糖低鈉的梅製品，也計劃推出老梅樹認養，結合冬季賞梅、春季採梅，將梅樹與觀光充分連結。

串連暨大櫻花祭 力拚觀光

農會指出，鄰近的暨南大學舉辦櫻花祭，吸引許多遊客前往，也與暨大簽立合作備忘錄，未來將以梅產業與暨大合作，開發相關梅子創意伴手禮，也連結暨大櫻花季，串連成「賞梅觀櫻」的旅遊系列活動。