〈中部〉（彰化）鹿港計畫道路拓寬 150米要花1億

2017-10-27

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕拓寬一五○公尺長的八米道路，土地徵收到施工，就要花上一億元！

40多年前規畫 將提交代表會討論

鹿港鎮公所將在代表會定期大會提交計畫道路忠孝路民權路到民族路段拓寬案，討論開發與否，由於地點位於市區，光是土地徵收估計就要花費八千多萬元，道路工程經費要一千多萬元，鎮公所日前已召開兩次公聽會，聆聽在地意見。

鹿港鎮長黃振彥表示，這條道路是在四十多年規劃，巷道只有二到六公尺寬，目前消防車無法進入，為人所詬病，目前也有民宅申請提報文資審查，因此拓寬案是否通過，將提交代表會進行討論。

龍山里長：附近已新增多條道路

鹿港鎮龍山里長陳永祥指出，他不反對拓寬，但是計畫道路忠孝路全長九○五公尺，已開闢三四五公尺，這次只拓寬短短一五○公尺，且當初計畫道路是要紓解遊客行經中山路車流，但是四十多年前計畫，如今鹿港已新增中正、台十七、台六十一等多條道路，加上計畫拓寬的忠孝路段，距離往民族、中山路口只有短短七、八十公尺，附近又有第一市場、糕餅名店，如此只是造成更多的交通亂象，而且短短一五○公尺道路拓寬就要花費鎮庫一億元，對交通與觀光的助益不大。

文史工作者：範圍在牛墟頭聚落

小鎮文化公司執行長許書基表示，這次計畫拓寬區域，是早年鹿港牛墟頭老聚落，雖是計畫道路，但多年前都計早就不合時宜，鹿港國家歷史風景區要保存的不只是寺廟，小鎮的巷弄紋理也應該保存，所以更應該思考如何改變原有錯誤都市計劃；以和興派出所旁的計畫道路來說，最後也是廢止計畫道路，建議透過通盤檢討來為計畫道路解套。

住戶：遲遲未開發 政府要交代

住在當地的吳姓民眾指出，從小就聽長輩說要拓寬馬路，但政府遲遲沒有動作，所以許多住戶都搬走，房子也不修了，他覺得拓不拓寬都沒關係，但政府要有一個整體規劃，才能讓人心服口服。