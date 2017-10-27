〈中部〉先審組改 嘉市議會退回總預算案

2017-10-27

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會昨天上午針對此次定期會召開第二次程序委員會，討論市府提出「修正嘉義市政府組織自治條例部分條文草案」、「一○七年度市府總預算案」等五案，出席的十一位議員，不分黨派咸認組改案未經議會審查通過，市府就先以「不存在的組織」編列總預算，不符程序，決議將這五案退回市府，原定十月卅一日起召開的定期會也因而延期；市府人事處長賴坤山說，希望議會於月底前先召開臨時會，審查組改案後，再開定期會審議總預算案等。

市府要求月底前開臨時會

市議會秘書長李佩玲表示，議會昨天下午收到市府請求開臨時會公文，月底前召開臨時會時間有點趕，仍待程序委員會排時間開會討論。

市府主計處長房銘輝說明，今年議會臨時會已開過五次，剩一次臨時會一般在年底召開進行追加減預算；先前經府內討論，在此次定期會將組改案、總預算案、附屬單位預算案、嘉市文化基金會預算案及修正爆竹煙火施放管制自治條例第四條草案等五案同時提案送審。

審計部嘉市審計室主任黃森裕表示，「預算法」等法規雖未明定市府組改案未經議會審查通過，不能依新組織編列預算，但從預算執行角度看，先依新的組織編列預算，如組改案未通過，明年新的局處、市政計畫就沒有預算可執行，市府則要依舊的組織重編預算送議會審議，恐影響政事推展。

市議會程序委員會昨由議長蕭淑麗主持，另有十位議員出席，其中，市府組改案已是第五度提案。無黨籍議員張榮藏、黃秋澤認為，關於組改案，市府在此次定期會召開前開了三次說明會，雖與議會達成共識，但並非正式會議，還是應照程序先提組改案經議會審查通過，再編總預算，否則審預算時新組織的局處長還未就任，「妾身未明」如何詢答。

民進黨議員蔡文旭、陳幸枝及無黨籍議員莊豐安認為，因三讀會在定期會最後一天開，如組改案通過二讀，但仍未完成三讀程序就審預算「怪怪的」，避免退案後延誤市府人事、政務推展，建議先開臨時會通過組改案，再審查總預算案。