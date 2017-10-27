〈中部〉（雲林）林內焚化廠將結案 議員建議拍賣

2017-10-27

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內焚化廠即將結案，雲林縣長李進勇表示，希望能在一年內辦理產權轉移，並爭取中央未撥付的卅餘億元補助；縣議員林明哲則要求將焚化廠公開拍賣、確保剩餘殘值。

李進勇︰爭取中央未撥的補助

縣府表示，林內焚化廠當時評估價值為卅二億九千一百二十萬元，經多年折舊後目前殘值為十一億九千一百七十三萬元；但尚未進行功能檢驗，所以真實價值還需客觀估計；林內焚化廠仲裁案，縣府敗訴，需支付達榮公司廿九．五億，目前還有八．九二億元未付。

由於縣府向達榮提出的相關訴訟均敗訴，李進勇說，林內焚化廠未來處理方向將朝結案方向努力，希望在一年內完成產權轉並檢驗功能是否堪用，並爭取中央卅餘億元未撥付補助款。

目前殘值11.9億 尚欠達榮8.9億

李明哲則表示，目前林內焚化廠還有十一億九千餘萬元殘值，如果縣府取得焚化廠產權後，建議賣掉，付款給達榮後還能拿回剩餘殘值，別讓焚化廠繼續折舊，最後一筆勾銷；李縣長希望爭取中央撥付補助款，但林內焚化廠連試營運都沒有，中央不可能撥款，希望縣府自己扛起來。

林內鄉長張維崢表示，縣府希望將焚化廠產權收為縣有，林內鄉公所予以尊重，如要改為博物館等相關公共設施，他也樂觀其成，但如果要重啟環境影響評估或利用焚化廠處理垃圾，他會反對到底。

雲林縣至十月中旬為止，每天生產約兩百八十四噸垃圾，其中有兩百十二噸需委外焚化，目前去化量每天兩百廿噸，縣內堆置未處理的垃圾量有三萬三千四百餘公噸，縣府積極推動機械生物處理系統（MBT）系統，希望能徹底解決雲林縣的垃圾危機。