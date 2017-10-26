〈南部〉巨人盃少棒賽開打 李孟諺：把冠軍留台南

2017-10-26

美國亞歷桑納州圖桑市來參賽

〔記者邱灝唐／台南報導〕「二○一七台南市巨人盃國際少棒錦標賽」昨正式開打。代理市長李孟諺在開幕式指出，包含美國亞歷桑納州圖桑市少棒隊在內，共有卅二支隊伍參賽，希望台南市的小選手全力把冠軍獎盃留在台南。

李孟諺表示，巨人少棒隊歷史相當悠久，在一九七○年代也曾奪下威廉波特少棒賽世界冠軍，在當年那個比較艱困的年代，體現棒球困境中不放棄超越自己的精神，不過，棒球曾是個嚴肅、被賦予國家重大使命的運動，但現在比較像夏令營，是個切磋交朋友的場合，希望圖桑市及各縣市來的少棒隊除了比賽之外，也能體驗台南的美食以及文化。

南市體育處說，台南市與亞歷桑納州二○一三年即簽訂交流友好協定，少棒賽不僅能讓台美雙方維持良好友誼，更讓球隊互相觀摩學習、砥礪技術，大大提升基層棒球運動訓練及國際視野，同時也能紀念台南市巨人少棒隊光榮歷史，以及傳承遇到困難不放棄的精神。

前三天選出十六強 星期日冠軍賽

比賽場地在台南市小北Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ四個球場開打，前三天賽程將會選出十六強，且於星期日決定最後的冠軍。

台南市本屆共有九所國小出戰，昨日除了歸南國小未出戰，其他八隊各有輸贏。台南市崇學國小以一分飲恨、二比三輸給高雄市美濃國小；新北市新埔國小則是十一比零完封台南市公園國小；台南市安慶國小和文元國小都以一比六分別敗給高雄市金潭國小及澎湖縣講美國小；台南市新進國小和善化國小最終比數十二比五，打出漂亮比賽；台南市協進國小以五比七不敵新竹市西門國小；台南市立人國小則是十八比四，大勝台中市追分國小。