〈南部〉無風無雨 菜價「貴森森」漲1倍

2017-10-26

〔記者蔡清華／高雄報導〕一把空心菜喊價四十五元、半顆高麗菜上百元！近來，全台無風無雨，但市場蔬菜價格竟異常飆漲，高雄果菜市場葉菜類平均價格較上週飆漲近一倍，讓許多民眾感到莫名其妙！懷疑是否又有菜蟲作價哄抬。

農政單位：蔬菜交替期

農政單位表示，這波蔬菜飆漲，主要原因是目前正處夏冬季蔬菜交替期，夏季主要葉菜如空心菜等，逐漸轉為冬季葉菜（菠菜及茼蒿），在轉換初期逢秋節高溫，加上上週東部、北部豪雨，導致蔬菜供應銜接不順，產量減少所致。

農糧署評估，近期中、南部蔬菜主要產區氣候持續平順，蔬菜價格應會逐漸呈現回穩，建議短期內可多選購胡蘿蔔等根莖類替代，價格平穩品質優良。

一把空心菜45元

高雄果菜市場最近一週蔬菜價格波動劇烈，葉菜大宗甘藍（高麗菜）每公斤批發價從十二．二元，漲到最高價廿一．九元，到貨量從卅噸減少到十六噸。

小白菜也從每公斤十二．七元漲到卅一．七元；蕹菜（空心菜）則從每公斤廿七．三元，拉升到每公斤四十元；菠菜更從每公斤四十六元飆到八十六元。

半顆高麗菜百元

傳統市場每把青菜價格幾乎都從卅五元起跳，以往廿元一把的空心菜漲到一把四十五元，先前三顆一百元的高麗菜，現在是以半顆、四分之一顆計價，半顆價格就要百元起跳。

無風無雨，菜價如此飆漲，讓人始料未及，菜價太貴買不下手，賣菜攤商被買菜的婆婆媽媽嫌到臭頭，生意交易清淡，有人乾脆收攤暫停營業。

空心菜、大陸妹、地瓜葉等小吃攤常賣的「燙青菜」也被掃到颱風尾，因菜價貴到不敷成本，部分業者被迫停賣，暫避這波漲價風頭！