〈南部〉黃健庭涉藥商案 發回高院更審

2017-10-26

認另涉商會法填製不實憑證罪

〔記者楊國文、張存薇／綜合報導〕國民黨籍台東縣長黃健庭，被控十三年前擔任立委期間收受藥商二○○多萬元回扣，關說退輔會將特定藥品列為榮民醫院常備用藥，並遊說衛生署（衛福部前身）與健保局提高藥價，甚至提供發票讓業者報帳逃漏稅，高等法院先前依違反商業會計法將他判刑五月，貪污部份無罪；但最高法院認定黃另涉商會法「填製不實憑證罪」，昨將全案撤銷發回高等法院更審。

同案被告、黃健庭的國會助理張瑞伯部份，因和黃共涉相關犯罪，昨也一併撤銷發回。黃目前在中國參訪，截稿前仍無法連絡上。

最高法院判決指出，雖然黃健庭被控涉犯「不違背職務收賄罪」或「對非主管事務或監督事務圖利、業務登載不實及以不正方式協助逃漏稅」部分，一、二審均判黃無罪，但基於「審判不可分」原則，仍一併發回高院更審。

檢方指出，九十三年九月間，美時藥品透過張瑞伯找上黃健庭，請黃向退輔會關說，讓「飛得順」、「雅努麻」等藥品列入退輔會採購名單，黃藉機收受回扣二○八萬元，還以假發票開列薪資及交際費名目，讓對方逃漏稅。

黃等人雖均否認不法，但檢方偵查後，九十七年間仍依涉犯貪污、圖利、商業會計法、稅捐稽徵法等罪起訴黃健庭、張瑞伯等人，並對黃具體求刑十年。

一審認定黃健庭不構成貪污圖利罪，但協助逃漏稅已違反商業會計法，此部分判黃一年徒刑，減刑為六月，且可易科罰金十六萬兩千元；二審時也認定黃僅涉犯商業會計法，改判五個月徒刑、可易科罰金，張瑞伯部份均和黃刑度相同。