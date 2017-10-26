〈南部〉廢紙漿做裝置藝術 社區秀創意

2017-10-26

打造藝術廊道 彭厝驚艷

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔鄉彭厝社區回收居民廢紙，打成紙漿當創作媒材，在圍牆彩繪、馬賽克，再加上立體紙雕，完成美麗的「菜瓜阿嬤」藝術廊道，一條條紙菜瓜掛在牆上好逼真，讓人不禁想伸手採下來，也讓彭厝成為屏縣特殊的紙漿裝置藝術社區。

彭厝社區以紙漿為素材美化農村，花了約四年時間，村中有棟近五十年歷史的竹管仔厝日漸衰敗，彭厝社區發展協會理事長林陳翠香、總幹事林素霞等人與居民討論後，請鹽埔國中美術老師林素梅帶著一群國中小學生，在修復完成的竹管仔厝周邊，完成紙漿貓咪等裝置藝術。

在地藝術家攜手完成

今年進一步打造「社區藝術廊道，運用社區回收廢紙製成的紙漿，由林秀玟老師指導在地藝術家黃柏誠、王睬潔、蔡東霖，以及社區志工葉夢縈、蘇安淳等人合作，以「瓜瓞綿延勤奮傳家」為主題，在村民張玉林宅邸圍牆，創作藝術紙雕，經二、三個月努力，如今三十公尺的圍牆上，除了「長出」一條條翠綠肥美的絲瓜，還有在瓜棚下悠閒坐著的「菜瓜阿嬤」長凳。

理事長林陳翠香表示，紙漿主要使用隨處可得的廢紙，泡水軟化後加入白膠、石灰、水泥等做成，青年藝術家運用創意，結合廢棄素材如腳踏車輪框、電扇、桌椅等回收物，讓彭厝街道變得環保又藝術。