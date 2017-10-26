〈南部〉違建佔消防通道 台東市開拆

2017-10-26

10人口密集區優先整理

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府建設處、消防局檢討台東市區消防防火通道遭佔用現況，選定十個人口密集區域優先整理，建設處近日雇怪手拆除台東市中央市場附近中山路、信義路兩區的違建房舍，預計十一月完成，劃設為停車空間。

台東市去年五月光明路巷弄內木造倉庫起火，最後延燒到八戶民宅，因為巷弄內消防空間不足影響救災，縣長黃健庭即宣示要檢討加蓋、違建等問題。

建設處長吳慶榮表示，經清查評估後，選定包括中華路、中正路、中山路及新生路等十個人口密集區優先處理，主要是要清出妨礙防火救難通道。

商業區土地將闢停車場

怪手昨天一早在台東市中山路縣府前作業，預計在十一月初拆除六間違建戶，吳慶榮表示，經過好幾個月協調，其中五戶已搬遷，另一戶商家也另覓店面、近期將搬走，未來約五百平方公尺空間將設為停車場，紓解當地停車位不足的情況。

當地居民表示，六戶均位於縣有地，五、六十年前原本是空軍宿舍，但因時代演變，空軍宿舍已不復存在，住戶廿、卅年前陸續加蓋。

此外，台東市中央市場旁信義路、復興街道路上也有十八戶攤商違建戶，部分佔用道路用地、部分則佔用縣有商業區土地，近日亦展開拆除作業，目前已拆除五間，預計十一月廿日全部拆完，還給當地行的空間，商業區土地則預計作為停車場空間。