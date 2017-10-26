〈南部〉賞鳥熱季 北門三寮灣黑琵68隻創紀錄

2017-10-26

黑腹燕鷗現蹤北門潟湖 已5千隻

〔記者楊金城／北門報導〕台南濱海進入賞鳥季，兩大明星鳥之一的黑面琵鷺在北門三寮灣的農田今年首次記錄多達六十八隻前來覓食，另一明星鳥黑腹燕鷗上週現蹤北門潟湖三寮灣、井仔腳一帶棲息，到昨天已近五千隻，鳥況豐富。

觀鳥馬拉松大賽 28、29日登場

進入賞鳥熱季，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦的台灣國際觀鳥馬拉松大賽也將在廿八、廿九日登場，這項橫跨雲林、嘉義、台南，連續廿四小時的觀鳥挑戰，共有廿五支國內外賞鳥隊伍以跑馬拉松的精神上山下海，走訪雲嘉南各賞鳥景點競逐記錄鳥種數量，難得一見。

其中，黑琵在北門三寮灣的農田首次被目擊是在四年前，十分罕見，當時只來一隻，三年前也只有三隻，前年十六隻，去年出現四十六隻，今年最多來了六十八隻，其中今年韓國繫放的新生兒V26也遠來報到，使得三寮灣的黑琵鳥況漸打開知名度，吸引不少生態攝影家及民眾前往賞鳥。

目前黑琵來台南棲息數量近八百隻，除七股曾文溪口主棲地，安南四草、七股頂山、學甲濕地、布袋都是鳥友耳熟能詳的黑琵棲息地，黑琵之所以到三寮灣的農田，台南市生態保育學會理事長邱仁武說，三寮灣一帶的農田土壤鹽分較高，一期作休耕，到九月後的秋季二期作為栽種紅蔥頭、蒜頭，須引進溪水灌溉農田、稀釋鹽分，因此吸引黑琵到積水農田覓食。

黑腹燕鷗上週也到北門潟湖報到，棲息區在三寮灣、井仔腳的蚵棚上，昨天已有近五千隻，在潟湖上空盤旋飛舞，吸引許多鳥友專程來看老友；以前黑腹燕鷗數量可達五萬隻以上，近些年棲息數量減少，棲息時間縮短，還看不到反轉跡象。