〈南部〉氣爆事件協議 啟動重傷者和解

2017-10-26

市府、華運及榮化三方簽署

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府、華運倉儲與李長榮化工，昨簽署三方協議，將啟動八一氣爆重傷者和解工作；在場見證的重傷者陳楚睿表示，這是大家一起努力的第一步，希望可以給傷友更多幫助。

高市府統計，氣爆重傷者有六十五人，其中五十五人已參與市府代位求償，但這次和解範圍涵蓋所有重傷者，希望讓重傷者儘速獲得最終損害填補，重新開始生活。

高雄八一氣爆事件屆滿三年，事件除造成卅二人罹難，也造成三百多位民眾受傷，其中六十五人重傷，大部分重傷者至今仍持續就醫與進行復健。

高雄市政府與華運倉儲、李長榮化工，昨在重傷者代表及自救會長陳冠榮、副會長王忠誠見證下，簽署三方協議並正式啟動重傷者和解工作。

將為65位傷友爭取更好條件

副市長許立明指出，氣爆發生以來，市府一直秉持兩項原則進行求償救助，務求災民損害盡速獲得填補、公平追究責任，這兩項原則是市府提出求償救助計畫及促成三方協議啟動和解工作的基本初衷。

副市長許立明陳述市府立場，認為氣爆責任須在法庭上，將所有可能肇事者和肇事原因一次攤開、整體釐清，根據事實證據確認因果，才能公平追究責任。

但整個期程恐長達數年、十幾年，勢必衝擊災民生活，市府遂規劃許多作為，在司法持續釐清責任同時，讓災民能先一步獲得合理賠償。

市府說明，針對輕重傷者及民眾財產損失提出代位求償，總收案件共三一四九件，已撥付六億三一七二萬元，並於二○一五年底完成所有民事起訴程序。

針對罹難者及重傷者部分，透過三方協議，二○一五年七月十七日啟動罹難者家屬和解，在自救會協助下，於同年十一月十八日、前後約四個月期間，就獲卅二位罹難者家屬全數和解。

這回啟動重傷者和解，希望為重傷的傷友爭取更好條件，三方協議簽署後，將由華運出面與重傷者試行和解。