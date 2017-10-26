〈南部〉綠島守護3年有成 母陸蟹變大隻

2017-10-26

路殺情況也大幅減少

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣綠島鄉生態豐富，卻也出現到海邊釋幼的陸蟹媽媽被呼嘯而過的汽機車壓死，義守大學團隊與在地居民三年多年前發起「護蟹行動」，分析累積三年數據發現，母蟹體型有變大趨勢、路殺狀況也明顯減少，義守大學副教授趙仁方指出，未來將持續推動與社區結合的生態旅遊，讓護蟹行動永續。

每年七到十月，綠島奧氏後相手蟹會橫越環島公路到海邊釋幼，三、四年前在地文史工作者林登榮發現陸蟹被大量路殺，登高一呼，各界也攜手展開護蟹行動，在每年夏、秋季的農曆六到十月廿三日後連續多天是奧氏後相手蟹繁殖下一代的時機，志工都會在環島公路旁幫忙牠們過馬路。

今年700人次志工幫忙

趙仁方表示，今年因颱風攪局、陸蟹過馬路數量較少，今年共有近七百人次志工幫忙，根據三年來資料分析，發現蟹類的背甲長從三年前的十六．六七公釐增長到今年的十七．○九公釐，個體大小增加三％。而路殺比例從三年前的十二．○六％大幅減少至六．九八％，保育已見成果。

他進一步說，三年前遭路殺的母蟹高達一五八五隻，去年減為一○六一隻、今年二三八隻，因為護蟹志工的努力，遊客及在地居民都知道夏、秋季節在綠島環島公路騎車時要小心慢行，今年更嘗試與溫泉社區結合，推出結合漁村體驗、農事耕作的遊程，讓護蟹結合觀光，更能永續。