〈南部〉屏縣府體發中心前組長 盜刻主管職章請款

2017-10-26

內部稽查發現攔下 記一大過處分

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府體育發展中心謝姓女前組長涉嫌盜刻教育處長王慧蘭等職章，核准一筆九萬多元的計畫，被體發中心主任李達平發現，將核發公文成功攔下，謝員立即被記一大過處分並調離主管職務。

今年世大運促使政府對於體育的重視，屏東縣政府特別從教育處分出體育發展中心，強化發展各項體育活動，沒想到該中心剛成立，就爆出屏東縣首次蓋刻上級職務章核發公文的離譜事件，所幸是內部稽查發現才沒有造成無法彌補的重大損失。

自行簽發企畫案公文 金額9萬多

體發中心主任李達平表示，高考及格的謝女原來表現很好，在體發中心成立時升任為組長，沒想到今年七、八月就接獲許多體育界人士反映，指出公文有延宕辦理情形，影響各項體育活動的進行，八月清查公文竟發現謝員涉嫌盜刻教育處長王慧蘭、體發中心主任李達平的職章，自行簽發「縣內優秀體育人物紀錄企畫案」，金額九萬多元。

由於這是屏東縣政府首度有官員盜刻上級長官職章案件，所幸事情發現的早，核准公文還沒有發出去，就被內部查出，李達平說，萬一簽的金額是幾千萬元，又沒被查出，事情就大條了，因此事發後立即將謝員調離主管職務，並且送交縣府考紀會議處，記一大過處分。

縣府人員指出，謝女以前在台北市政府工作，因為要照顧父母才調到屏東縣政府教育處，工作能力不錯，沒想到會犯下這種錯誤。