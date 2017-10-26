〈台北都會〉重陽節 老人搭捷運、貓纜免費

2017-10-26

〔記者黃建豪、蔡亞樺／台北報導〕重陽節敬老，台北市為鼓勵長者出遊，於週六（十月二十八日）重陽節當天，全國各縣市六十五歲以上（設籍北市五十五歲以上原住民）只要持身分證明文件，搭乘台北捷運、貓空纜車都免收費，進入兒童新樂園則全年免費、台北小巨蛋冰上樂園享全年半價優惠。

台北捷運公司表示，六十五歲以上長者持有各縣市發行敬老電子票證，在十月二十八日可直接於捷運車站驗票閘門刷卡，當天不限次數免費進出車站；若未持有各縣市發行敬老電子票證，雖然進出閘門前得多一個步驟，但亦可憑相關身分證明文件，在各車站的旅客詢問處登記領取「免費單程票」。

除了捷運外，由北捷經營的貓纜、兒童新樂園及台北小巨蛋同樣有提供優惠，長者憑身分證明文件至兒童新樂園，全年皆可免門票入園（遊樂設施及劇場另外收費）；同時台北小巨蛋冰上樂園，亦可享有滑冰券或參觀券全年半價優惠。

動物園園慶 來看「林旺爺爺」

另外，重陽節恰巧是台北市立動物園遷園木柵卅一週年園慶，動物園將舉辦一系列保育活動，十月廿八日早上安排「大象保育暨尊親敬老活動」，下午有「生生不息保育園遊會」市集，最後登場是「海嘯Zoolloween吧！」萬聖節走秀，從下午五點半開始進行到晚上八點。園方表示，當天動物園開放至晚上九點，下午四點後開放卅元星光票進場及教育中心免費入場，教育中心還展示「林旺爺爺」標本。