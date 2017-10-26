〈台北都會〉棄養寵物年破百件 提高檢舉獎金

2017-10-26

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市動物之家收容量緊繃，想辦法提高送養率同時，動物保護處也嚴防飼主棄養動物，雖最高可依動物保護法開罰十五萬元，但今年一到九月，遭檢舉棄養案件數高達一一○件。為此，北市提高檢舉獎金增加誘因，以今年八月一件民眾提供證據，檢舉飼主棄養幼貓的案件為例，動保處開罰三萬元後，就對民眾發予一萬八千元的檢舉獎金。

動物保護處統計，今年一月到九月違反動保法檢舉案件達九三六件，以未盡飼主責任四六○件、虐待動物二二三件及棄養寵物一一○件為前三高，實際開罰五十四件，但違規案件確實由民眾檢舉，並發予檢舉獎金的只有三件，其中兩件為虐待動物、一件為棄養，依行政院農委會最新修正的檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法，檢舉人可獲罰鍰五十％以上的檢舉獎金。

但動保處坦言，棄養案件很難抓，光靠稽查隊人員嚇阻有限，希望藉由民眾檢舉共同舉發不良飼主。因此若是有關棄養的檢舉獎金，北市都會加碼到六十％以上，而依動保法第二十九條第一款規定，棄養可處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。

因此，動保處今年八月二十一日接獲民眾舉報，於中山區新生北路二段的巷弄內有一幼貓遭到棄養，黃姓檢舉人自行調閱監視器後，將畫面提供給動保處作後續調查，動保處循線查獲棄貓的飼主，並依法開罰三萬元罰鍰，事後發予檢舉人一萬八千元的檢舉獎金作為鼓勵。