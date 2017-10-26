〈台北都會〉議會舊址開發簽約 西區門戶二階啟動

2017-10-26

後續有雙子星、下沉式廣場、北門郵局都更

〔記者鍾泓良／台北報導〕流標五次的台北市議會舊址地上權，今年九月第六次招標由豪昱營造以權利金廿八．八億元得標，為柯市府首件招標成功的地上權案。北市府昨與豪昱營造、海悅國際開發、互立機電工程所組成的合作聯盟專案公司「金毓泰公司」完成簽約，副市長林欽榮宣示，市議會舊址地上權是西區門戶計畫二階段的起手式，後續還有台北雙子星、下沉式廣場、北門郵局公辦都更案，預計一一二年全部完工。

林欽榮︰預計六年內完成所有建設

然而，過去台北車站周邊因有許多大型建設同時施工，被嫌棄是萬年工地，如今北門廣場啟用後難得有機會喘息，是否會擔心西區門戶計畫二階段又影響民眾觀感？林欽榮說明，這些基地動工都不在交通要道上，也預計能在六年內完成西區門戶計畫第二階段所有建設。

財政局長陳志銘報告時表示，該案位於忠孝西路跟中山南路口，共兩千零廿五坪，招商前屬於舊市議會，而該棟建築物閒置八年，成為登革熱防疫漏洞，兩年前才拆除做簡易綠化。他說，因為市場對於地上權反應不佳，因此財政局實施土地租金漲幅設定上限、採行浮動租金及固定租金等讓利機制，終在九月招標成功。

議會舊址將建兩棟建築 內設台北城博物館

該案設計建築師、大宇建築師事務所建築師黃有良表示，該區分為A基地跟E1E2基地，分別興建地上廿七層及十七層建築物；A基地做旅館及商業使用，而E1E2基地建築物一至七樓做台北城博物館、其餘為文化觀光設施及辦公室。他說，外觀設計考量到鄰近監察院，將會採取西洋歷史建築式樣，與監察院意象相容。