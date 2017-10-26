〈台北都會〉金門博弈公投 金大生表達反賭

2017-10-26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣的第一次博弈公投將於週六（廿八日）登場，昨天有金門的大學生出面力挺反方；由於公投在即，正、反雙方這幾天都密集宣傳，甚至還傳出「中國反對金門設賭場」的聲音，正方今將首度以遊行展現推動博弈的決心。

金門大學國際系學生、前金大議會議長吳祈攸與幾位學生，昨到「反賭場連線指揮總部」表達支持反賭的立場，表示當初就是看上金門的淳樸民風、單純環境才來金大就讀，如果金門開設賭場，淳樸民風勢必丕變，強烈反對開放博弈。

這兩天博弈是否會在金門過關的討論熱度逐漸升高，許多在臉書、論壇「潛水」的贊成方，開始「浮出水面」力挺博弈；相對地，曾在小金門服役的台北市社會局長許立民在反賭聯盟成員臉書留言說，懷念小金門、金門加油、反博弈成功。

此外，對岸的廈門最大官媒「廈門日報」也以「別拿金門賭明天」、「博弈公投若過，將阻礙廈金往來」等評論文章，「加入」反對金門博弈的行列；金門「中國生產黨」創黨主席盧月香更呼籲中國籍配偶，投下「不同意」票。

金門縣包括藍、綠陣營的地方主委都反對博弈，中國也反對，不少人以「藍綠紅」都反賭，希望縣長、立委、議長表態，但均未見回應。相較於反方戰旗高舉，「鴨子划水」的贊成方今天將以車隊繞行金湖鎮、金城鎮，宣示力挺博弈的決心。