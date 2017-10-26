〈台北都會〉淡水計程車加收30元 民怨不合理

2017-10-26

〔記者葉冠妤／新北報導〕同在新北市境內，卻有不同的計程車收費制度！淡水區從民國九十四年起就以「偏遠」為由，只要在淡水上車，無論到哪都要加收卅元，十多年來讓淡水居民抱怨不已。新北市交通局回應說，市府也覺得不妥，年年要求業者檢討，但業者都以營運成本過高拒絕，市府無權強迫業者降價。

強調攤平成本 業者反對調降

民國九十四年，當時的台北縣政府為了補貼偏遠地區的計程車業者，允許部分偏遠地區收費可以不同於市區的計價標準，在淡水地區搭計程車，依照跳表價可再加收卅元，瑞芳與烏來等觀光勝地則以固定路線定點計價。

家住淡水竹圍的吳先生抱怨說，淡水地區這些年繁榮發展，已非當年的偏遠地區，他搭計程車從竹圍到關渡大約四公里，開車僅需十分鐘，既非偏遠地區也非行車困難的山區路段，「憑什麼多收卅元？」淡水人已忍耐很多年了，既無奈又憤怒；家住淡海新市鎮的林小姐也說，時空背景確實不同了，未來在輕軌通車後，淡水根本不是偏遠地區，多收三十元沒道理。

新北市計程車客運商業同業公會理事長鄭德文解釋說，由於淡水當地的旅運特性，計程車載完客人一趟後經常是空車折返，才額外收費三十元來攤平成本，今年九月曾召集淡水計程車業者討論回歸一般費率，但當地業者都反對調降。

市府要求檢討 無法強迫降價

市府交通局運輸管理科科長林碧芬表示，交通局年年發函，建議業者檢討計價方式，但依據公路法規定，計程車運費需由業者提案制度，再交由市府審議，市府無法強迫業者降價。

市議員鄭宇恩表示，大台北地區前年已統一調漲計程車費率，呼籲市府拿出公權力，要求業者評估是否可以「短程路線免收卅元運價」的可能性。