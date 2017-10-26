〈台北都會〉產博會8大展館 呈現基隆蛻變

2017-10-26

〔記者林欣漢／基隆報導〕正在西二、西三碼頭倉庫舉行的基隆市城市產業博覽會，將於二十九日結束，八大主題展館呈現基隆的海洋生技、影藝文創、美食觀光及新興的郵輪產業，要讓民眾感受基隆市港的蛻變。

介紹輕軌建設 仿真郵輪吸睛

基隆市長林右昌表示，為期九天的產博會估計帶來二十萬以上參觀人潮，八大展館分別以創新多媒體及互動展演體驗，呈現蛻變中的基隆及產業未來發展，呼籲把握今天起最後四天的展期，體驗基隆在地人文與豐厚的文化底蘊。

在入口處的「城市願景館」，設置光雕投影、互動及影像牆、劇場等展區，介紹基隆輕軌建設等未來重大建設和沿線周邊配套的推動情形，以及基隆河谷未來區域發展與產業方向。

「海洋產業館」展現海洋生技、產業與環境等多樣內容的規劃，由麗星郵輪業者打造的一艘仿真郵輪，是展館的一大亮點，介紹基隆港營運狀況及未來郵輪帶動的產業影響，以及海洋科技、海洋復育、海洋休閒等產業鏈。

「文化創意館」是介紹基隆的文化創意，陳列創意競賽、文創輔導的設計展品，林右昌說，文化產業與市港再生關聯緊密，展現基隆文化創意力，打造文創能量。

「智慧生活館」呈現基隆廠商生產的智慧機器人、自動駕駛電動車、智慧玄關、數位客廳等多樣產品，場館以時光隧道元素，打造無限延伸感，讓民眾彷彿穿越時空，象徵從現在邁向未來的進步趨勢。

「未來進行市」有工業技術研究院、台灣經濟研究院等單位，展示研發中或已屆成熟的技術應用，模擬未來可能發生的消費生活，營造有別於過往的科技展與體驗形式。

「美食觀光館」以「食玩基隆」為主軸，展出基隆在地美食文化，並配合海味基隆、創意美食料理秀等，從多元角度展現基隆餐飲文化及未來產業趨勢。

「品牌體驗館」展示經濟部台灣精品優良廠商運動休閒類、文化生活類、電子通訊類等產品，供參觀民眾體驗。

「高峰論壇館」是產官學各界一同擘畫未來的願景，包括城市產業論壇、對話沙龍等。

打造海洋城市 市長明天開講

林右昌說，「基隆海洋城市」的願景正逐步落實，二十七日他將在產博會以「前瞻港城，宜居基隆」發表專題演講，穩健務實地落實每一項計畫，把基隆打造成台灣城市的新典範。