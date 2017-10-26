〈台北都會〉酸議員不專業 柯P道歉

2017-10-26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴議會進行明年度施政計畫及預算報告，但因柯上週在專案報告中，不但「反質詢」議員郭昭巖不專業，還以「時間到了」迴避議員王世堅提問，引發議員不滿。昨有多名議員以程序發言杯葛柯上台，要求他先道歉，歷經半小時，柯文哲道歉後才順利上台報告。

郭昭巖昨首先開砲指，上週她質詢內湖之心ＢＯＴ案權利金過低時，柯竟回以「這不是郭議員你專業」，讓她感受非常不好，嚴重藐視議會監督，對於這種反質詢方式要求柯道歉，也應承諾以後對議員質詢給予尊重。

議員吳世正、王鴻薇也聲援表示，就算議員小學沒有畢業也可監督市長，況且編列預算也不是柯的專業，那是不是要把市長趕出去？

議員秦慧珠則酸柯，民調低就謙卑，民調高就會「搖擺」（台語，指態度傲慢），更批柯柿子挑軟的吃，覺得郭是小妹妹，就羞辱她。另針對王世堅議員上週要求柯文哲道歉，結果柯卻嘻皮笑臉說時間到了，難道柯變成計時器嗎？

議員汪志冰直言，議員要求道歉了，柯文哲卻是頭不抬、不看議員一眼，從身體語言就可以感受到柯對議會的不尊重；上禮拜打人家兩個巴掌，現在卻來要錢，「這錢我們給得下去嗎？」痛罵柯跋扈、囂張的態度不可取。

在主席陳錦祥裁示下，柯終上台道歉，並數度強調議會監督行政部門天經地義，他對郭議員沒有惡意，但表達歉意，也會以謙卑的心面對議會，上次答詢因時間到了太高興，才如此回答，對議事規則還不是很熟悉，若侵犯主席職權也道歉。