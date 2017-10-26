〈台北都會〉明年總預算編到113年 市府挨批編過屆

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市議會將要審北市府明年度總預算案，攸關市長柯文哲明年選舉年施政；柯昨赴議會說明預算案，拋出明年不舉債、社會福利項目為最大支出，並將掃毒列施政重點。不過，國民黨市議員質疑預算不僅綁樁，且連續預算多達五五○億元，編到民國一一三年，根本就是「編好、編滿、編過屆」，難道確定會連任？
據北市府總預算報告，一○七年度歲入一六四八．五五億元，較上年度增加卅九．九二億元；歲出一七四六．三二億元，較上年度增加八十八．七三億元。
柯︰不舉債、社福最大支出
歲入歲出短差九十七．七七億元，連同債務還本一百億元，尚須調度一九七．七七億元，全數以前年度計賸餘彌平，因此一○四度至一○七年度皆無須舉債。柯文哲說，明年不僅不會舉債，還會很認真還債，比起其他縣市，北市債務實質有效控制。
不過，國民黨市議員王鴻薇批評，柯文哲任期剩下一年多，卻連下一任市長的錢都「編好編滿」，超過五五○億，「你確保你下一任一定會連任成功嗎？」如台北市音樂圖書中心，竟然編到一一三年，是下下任市長的事。柯回應說「市場、捷運就會一路蓋下去，資本支出會留下來。」
議員質疑銀髮觀光、杜鵑花季綁樁
國民黨市議員汪志冰質疑總預算案為明年選舉綁樁，如觀傳局新增○．二六億元銀髮觀光活動、○．○八億元杜鵑花季，柯一時口快回應，杜鵑花季不是新編，今年已經辦了，「銀髮族的是討好長輩的」。
民進黨籍市議員王世堅批評，明年預算書「是非不明、邏輯不通、帝王思考、只為選舉」，將把預算書退回給柯文哲檢討。
另外，柯文哲也說，北市府社福支出共三一○．九九億元，較去年增四十七．二二億元，為最大支出，將來占比也會爬高；如以四五三億元優先施政項目來看，最大筆也是一五一．九二億元的「強化社會支持」，如擴大公共托育與補助、老人活動據點等。但國民黨市議員秦慧珠砲轟，柯取消重陽敬老金讓民調掉十％，如今努力討好老人。
柯文哲也說，很多議員長期反映毒品問題嚴重，市長將親任毒品防制小組組長，這將會是明年施政重點。不過，毒品危害防制中心主任即由市長兼任，並設有預防宣導組、危害防制組等五個組，組長皆由各局處推派官員擔任；衛生局長黃世傑解釋，柯文哲雖為主任，但過去都由副市長代理開會，柯意思是未來每年至少會主持一次會議。