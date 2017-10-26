〈台北都會〉議員爆為宮廟修步道 爛泥路不修

2017-10-26

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員林裔綺昨質詢說，市府斥資三百多萬元鋪設瑞芳區通往一處宮廟的步道，平日使用率不高，竟然還花錢裝路燈，但對其他有民眾居住的鄰里道路卻吝於花錢，民眾只能走爛泥路回家，她質疑預算運用本末倒置，一、兩百萬元預算對偏鄉是天降甘霖、雪中送炭，要求市府重視偏鄉居民的生活品質。

朱立倫允諾詳查個案原因

市長朱立倫答覆說，很重視偏鄉建設的均衡發展，每年都投入不少經費，會詳細了解林裔綺反映的個案原因；工務局長朱惕之解釋說，瑞芳區公所及當地新峰里建議，大粗坑口步道是登山客熱門路線，希望市府改善鋪面及新設側溝，才補助做步道路面改善，維護登山遊客的安全，但並未增設路燈。

工務局長說是登山熱門路線

民進黨團幹事長賴秋媚、市議員王淑慧、許昭興、邱婷蔚及林裔綺等人昨聯合質詢，列出市府多個單位的宣傳、活動經費，質疑市府亂花錢搞宣傳、辦活動；林裔綺指出，瑞芳區大粗坑口登山步道連接的地方早已廢里，多年來都沒人居住，去年有一個宮廟搬來，平常沒人，假日才有人出入，市府今年花了三百多萬元整鋪步道，才剛完工不久，全線約兩公里又要裝路燈，她質疑「登山步道，晚上會有人嗎」？

議員抱屈 連輪椅都進不去

她說，反觀雙溪區外柑里二鄰有許多居民，民眾回家的路都是爛泥路，卻沒經費修建，雙溪牡丹里石筍路段路基掏空，當地也有數戶居民，需要兩百多萬元鋪設，市府卻砍到七十幾萬元，「有人住的地方要不到錢鋪路，民眾連扛瓦斯、輪椅都進不去。」