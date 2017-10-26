〈台北都會〉北捷電梯安檢紀錄 爆造假疑雲

2017-10-26

〔記者賴筱桐、徐義平／綜合報導〕新北市議員黃俊哲昨爆料說，台北市、新北市的捷運電梯安檢紀錄涉嫌造假及登錄不實，嚴重影響每天兩百萬人次乘客的安全，更離譜的是，台北大眾捷運公司和新北市政府工務局都看不到安檢紀錄表，無從把關。對此，負責電梯安檢的中華民國昇降設備安全檢查協會坦承缺失，但否認檢查造假、不實。

黃俊哲召開記者會抨擊說，包括捷運淡水站、南港展覽館站、頂埔站、蘆洲站、頂溪站等二十多份電梯安檢紀錄表都有問題，保養廠商名稱竟是「未知廠商」，而且缺少專業技術員簽名，資料顯示絕緣電阻竟為0MΩ（歐姆），不符合規定0.2MΩ以上，部分文件的各項絕緣電阻數值都一模一樣，有違常理。

中華物業主管交流協會理事于渤文也批評說，若電梯絕緣電阻為0MΩ，電梯將無法運作，嚴重者恐漏電、造成傷亡，各項絕緣電阻數值也不可能一樣，他質疑安檢員沒有到場檢查，主管單位也未確實查核就核發使用許可證。

昇降設備安檢協會否認不實

中華民國昇降設備安全檢查協會的蔡先生解釋，技術人員都親自到場檢查，再將檢查結果與照片上傳雲端系統，比對手寫資料的電阻數值正常，不知為何上傳網路後變成0MΩ，已請工程師查證問題原因。

至於「未知的廠商」，蔡先生解釋說，台灣通力事件後，部分案件從其他廠商轉介過來，因為不清楚先前檢查的單位，電腦才會顯示「未知」，等下次定檢資料就會補齊，他坦承作業過程確有疏失，但否認檢查造假、不實。

新北工務局、捷運公司 看不到資料

新北市工務局使用管理科技正蔡逸懷表示，新北市境內的捷運站電梯共兩百八十八座，今年抽檢二十三座，不論保養紀錄或使用都沒問題，但工務局僅針對安檢結果資料備查，看不到詳細的紀錄表。

台北大眾捷運股份有限公司系統處電梯廠長林振福說，各捷運站電梯皆由捷運公司定期保養，電梯許可證在每年到期時，向內政部營建署申請重新核發，由營建署委託專業單位檢查，再把資料上傳網站，捷運公司身為受檢單位，所以看不到資料，無從得知紀錄表有無問題。

打臉兩單位？ 營建署認為查得到

但內政部營建署建管組組長高文婷表示，捷運公司不用透過系統也查得到資料，並沒有看不到資料的問題。政府單位本身也各說各話，真相莫衷一是。