〈北部〉宜蘭公告地價 陳歐珀：需合理調降

2017-10-26

縣府：收集資料中 漲跌未定

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭地價評議委員會即將召開，立委陳歐珀昨天在宜蘭縣議會召開「符實土地正義，合理調降地價」記者會，他呼籲縣府要合理調降才能解決民怨。縣府地政處指出，目前還在收集資料作業中，是漲是跌還不能確定。

陳歐珀表示，去年地價稅漲幅宜蘭是全國最高，而且農地平均漲幅過高引發人民強烈反彈，縣議會很多議員都跳出來為民喉舌，他身為中央的民意代表，過去地價稅是每三年調整一次，去年的時候就緊急提出修法，現在已經改為兩年一次，現在面臨縣府地價評議委員會即將召開前夕，他必須站出來為人民發聲。

「地價合理調降才能解決民怨。」陳歐珀指出，宜蘭以農業立縣，土地是人民生活的最大依賴，地價稅如果不能符實調整升降，過度飆漲，形同剝削人民，他向縣府鄭重呼籲，公告地價應該要合理，至少要恢復過去的地價，至於違規農地是否要用調整地價的方式，這是有爭議的，他不便多作批評。

地政處：年底提地評會評議

地政處長黃志良表示，公告地價現在正積極作業中，年底就會提到地評會去評議，明年就會適用新的公告地價，明年地價漲或跌，資料還在分析中，目前還不知道，而且公告地價不等於地價稅，地價稅有不同用途的稅率，還有歸戶、累進稅率等機制，公告地價不是地價稅漲幅的唯一標準。