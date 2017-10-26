〈北部〉流動率高 社工薪30Ｋ仍缺人

2017-10-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕擔任社福團體社工員，薪水比文組大學畢業生起薪高，最低廿八Ｋ起跳、均薪在三十Ｋ以上，上看五十Ｋ除非是主任等主管級職位，然社工流動率也偏高。花蓮家扶中心主任陳清輝觀察，大學剛畢業社工平均三年離職，但並不一定是覺得社工太辛苦。

華山基金會豐濱天使站長楊恩忠說，四年前起薪廿八Ｋ，目前有三十五Ｋ。楊恩忠說，他投入當社工，並非抱著「存第一桶金」想法，最重要是能照顧、陪伴父母。

華山基金會花蓮縣站主任林敏說，全國性基金會較有制度，且每年比照公務員依年資加薪，也有員工福利委員會。她也說，基金會在花蓮十三個站，目前包括卓溪、光復站都有缺人，流動率也很高，像楊恩忠已算很資深。

在家扶基金會年資卅六年，花蓮家扶中心主任陳清輝說，地方性機構社工大學畢起薪廿八Ｋ至三十Ｋ，全國性基金會大學畢起薪則在三十二Ｋ甚至更高，以家扶基金會起薪有三十四Ｋ，也每年調薪；花蓮社工界行情價是三十三Ｋ到三十五Ｋ。以他自己是縣級主管，薪水超過五十Ｋ，但「募款壓力特別沈重」，而家扶並未讓社工募款。

陳清輝說，花蓮社福團體僱用的社工，主要是東華、慈濟的相關科系畢業生，但大多來自外縣市，因剛畢業還不想離開花蓮而留在花蓮工作，社工第一年還不夠熟悉，需花時間適應「理論與實際的差別」，第二年起才進入狀況，大多做不到第三年，就因「故鄉父母的呼喚」而調走；至於家住花蓮的員工則平均可撐到四年或以上。

陳清輝觀察，會投入社工行業者多半有理想，並不是外界以為的草莓族，更不是受不了工作壓力。現在年輕人喜歡嘗試不同領域，離職原因包括攻讀碩博士；或更改服務領域，比如家扶是兒少福利，一段時間會想改試試看身心障礙、或老人服務；而前幾年流行「澳洲打工」，碰過很多例子是「趁年輕出國看看」而離職。