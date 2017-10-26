〈北部〉不捨獨居長者 28歲社工撐過4年

2017-10-26

楊恩忠兼募款募物資 飽嘗碰壁曾想放棄

〔記者花孟璟／花蓮報導〕華山基金會豐濱站的站長楊恩忠年僅廿八歲，卻已在豐濱服務四年，照顧鄉內八十多名獨居長輩，陪老人到市區的醫院就醫、生活照顧，還得兼任替阿公阿嬤募集善款及物資的工作，雖然辛苦幾度想辭職，一想到「自己離開了，這些長輩怎麼辦」，又決心繼續下去，一堅持就是四年。

廿八歲的楊恩忠是豐濱鄉磯崎村的布農族人，在嘉義念大學，畢業就返鄉照顧父母，原本在醫院上班，四年前到華山基金會剛成立的豐濱愛心天使站工作，是華山在豐濱唯一社工，豐濱鄉北起磯崎村芭崎部落、南到靜浦村三富橋部落，從北到南長達四十公里，還是菜鳥社工的他，開車經過看到疑似有獨居老人，他就上前拜訪，主動發掘出獨居或失能需要幫助的老人。

分享和阿公阿嬤的故事 感動企業主贊助

「這個工作真的跟自己原先想的不一樣」，楊恩忠說，從醫院轉職到社工，原以為自己工作只要單純照顧獨居老人，卻沒想到被要求去募款及物資，因「自己轄區自己負責」，就怕有的長輩因自己募不夠而拿不到物資，壓力真的很大！

花蓮偏鄉資源本來就少，企業也少，他幾次拜訪企業廠商飽嘗「碰壁」之苦，壓力大到想辭職。楊恩忠說，好幾次很氣餒差點遞辭呈，但晚上獨處冷靜後，又想「如果我現在突然放棄，這些長輩怎麼辦？」

於是他激勵自己，第一次碰壁沒關係，下一次拜訪「一定讓你心服口服，主動想要助人」。他會把和老人家互動的故事分享給企業主聽，獲得企業主信任，他的信念是「只要感動對方」，企業就會自動跟他接洽，最後也得到願意長期幫助他的善心人。楊恩忠說，這是工作上最大的肯定。

楊恩忠說，華山基金會主要工作就是到宅服務，也會陪伴老人到醫院看病，因為豐濱太狹長、要去花蓮市或是其他部落前往花蓮醫院豐濱分院看病都很遙遠，且阿公阿嬤們大多是阿美族人，看不懂醫院的中文標示，他會開車載阿公阿嬤到醫院，陪他們掛號、進診間看病、做檢查，也讓老人家感覺安心，感受到「我不是只有一個人」。他說，每次只要看見阿公阿嬤的笑容，一切的辛苦都值得了。