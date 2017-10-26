〈北部〉新竹州廳90歲 5系列活動慶生

2017-10-26

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府所在的新竹州廳啟用已九十年，市府推出為期十六天、五大系列慶祝活動（見附表），廿八日晚間將由光影藝術宴揭開序幕，邀請民眾感受州廳歷史及建築之美。

新竹市長林智堅說，「新竹州」曾是桃竹竹苗地區行政中心，新竹州廳一九二五年開始興建，一九二七年完工啟用，至今仍保存完善，他是全台各縣市唯一在古蹟裡上班的「幸福首長」。

林智堅說，新竹州廳見證新竹市舊城區都市發展，承載新竹人共同記憶，一代又一代的公務員在這個空間為市民努力。不僅具歷史文化意義，建築也極具特色。例如一樓大廳的「多立克柱列」，是希臘柱式雄偉、陽剛的建築設計，搭配連續羅馬拱圈，傳達出空間韻律感；窗戶設計也不同於一般左右推窗，而採用窗框裏的平衡錘和鋼索，以上下拉動方式開啟。

新竹市文化局表示，新竹州廳九十歲了，過去曾歷經幾次重要的維修工程，其中九二一地震後緊急搭設鋼棚架及主體結構耐震補強；後來又向文化部爭取一點二億餘元進行大修復，從民國九十一年十二月開工到九十四年十一月完工。

竹市府每年都會編列預算維護管理新竹州廳，今年編列一千七百廿萬元進行門窗整修及防水工程，預計明年七月完工。另編列六十七萬元進行天花板、牆面和柱子的油漆粉刷。