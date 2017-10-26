〈北部〉通報小一中輟 竹市連搞烏龍

2017-10-26

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市一名家長接到警方電話，指稱孩子未入學，被龍山國小通報中輟，要求說明孩子目前狀況，但孩子明明已就讀關東國小一年級，怎會被通報中輟？ 怒批校方草率未查訪，雖事後撤銷中輟紀錄，已讓孩子蒙上陰影。

新竹市龍山國小表示，有掛號郵寄入學通知書給家長但被退件，九月中旬也有家訪並將入學通知單交給警衛，且上學生資源網查詢比對，都未查到學生的就學狀況，才會依規定在十月底向強迫入學委員會通報中輟，並不知道孩子已就讀關東國小。

竹市府教育處副處長黃玉梅說，經了解，可能學校在橫向聯繫上出了狀況，由於今年龍山國小與關東國小屬共同學區，新生可自由選擇想念的學校就讀，可能原本孩子是龍山國小學區內的學生，但後來就讀關東國小，龍山國小未與家長聯絡上，才會導致認為新生未入學，通報為中輟。未來會請學校教務及學務等單位先橫向聯繫查訪，或先向教育處通報查證，避免造成家長困擾。

這名學童的家長說，並無龍山國小人員到家裏查訪，是被警方告知孩子中輟才得知這麼大的「烏龍」，家中長輩看到警察找上門，還以為發生什麼嚴重大事。

由於過去也曾發生學生申請提前入學，已就讀小二了，竟還被學校當做新生未入學，通報中輟，家長批評，各校各自為政，不向教育處查證就通報中輟，實在誇張。

教育處強調，未來會請學校針對未入學的新生，在家訪後先向教育處查證，做第二層把關，避免類似事件重演。