〈北部〉1輛公共單車7.5萬 苗縣：含7年管護費

2017-10-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府規劃在苗栗市、頭份市、竹南鎮三個市鎮，建置公共自行車租賃系統，獲不少鄉親支持，期待能早日完成；但有讀者表示，一輛公共自行車的建置成本，達七萬五千元，認為太貴。縣府工務處交通規劃科表示，此標案是長達七年的契約履行，得標廠商得負責管理維護，經費與新竹市差不多。

苗縣府參照台北、新竹等公共自行車租賃系統，完成規劃「苗栗縣公共自行車租賃系統建置及營運管理」計畫案，預算金額為八千七百萬元，上週已上網公告招標，初期規劃在縣內苗栗市、頭份市、竹南鎮等三個人口稠密地區建置卅個租賃場所，共配置一千二百台公共自行車，希望明年底上路。

縣府計畫書內初步也評選有苗栗、頭份及竹南等地車站、學校、行政機關、風景點及商業區等點，滿足縣民通勤、通學及逛街、休閒等需求。

不少民眾對縣府「跟上潮流腳步」給予支持。

但有讀者指出，以預算金額八千七百萬元、配置一千二百輛公共自行車來計算，一輛公共自行車的建置成本就高達七萬五千元，認為太貴。

交通規劃科表示，八千七百萬元為標案預算金額，其中六千九百萬元由縣府環保局空污基金支應，其餘一千八百萬元由縣款籌措，此標案採最有利標，以八千七百萬元為上限，將視投標廠商報價金額進行評選。

交通規劃科說明，此標案是為期長達七年的契約，第一年得標廠商得負責建置系統、採購車輛，後六年則負責營運，必需維持公共自行車的正常運作。尤其公共自行車，位處戶外，耗損率高，廠商都得負責修繕、更新。

竹市建置成本1輛8萬

以新竹市YouBike為例，竹市府初期建置卅個租賃場所，配置七百五十輛，投入經費六千萬元，若照民眾推算，一輛建置成本平均也要八萬元。