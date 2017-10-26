〈北部〉石門水庫沉澱池 擬蓋五星級營地

2017-10-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局獲交通部觀光局補助三．七九億元，推動「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，計畫範圍橫跨龍潭、大溪、復興等區；觀旅局觀光發展科長張襄華表示，將透過該計畫，打造溪州觀光服務中心、低碳轉運站、露營場及提升水域活動機能，以此活化並提升石門水庫園區旅遊品質，預計十一月發包工程，明年十二月完工。

值得一提的是，觀旅局在亮點計畫中，將利用石門水庫沉澱池現址，打造五星級官方露營場地。張襄華說，經與專家學者討論，觀旅局訂定「五星級露營地標準」，將依此標準規劃總面積約二公頃、可進駐八十五個團體、親子與露營車專屬營位的露營場地，每個營位至少有一二○平方公尺，更是一般私人營地帳位的二倍大。

張襄華表示，露營場地將規劃獨立的接水接電、淋浴間等設施，並在既有的沉澱池，依照「五星級露營地標準」，打造兼具治洪、景觀及水域遊憩的空間，另設置獨木舟、立槳等水上活動場域，以此推動運動觀光，也會在沉澱池源頭打造戲水區，讓遊客能夠透過周邊設施，豐富露營享受。

張襄華指出，跨域亮點計畫共有十項軟硬體計畫，其中六項工程已完成細部設計、編列工程預算書，預計年底完成全數工程發包；軟體計畫的溪州觀光服務中心與十一份招商工作前期評估也已啟動，相關行銷活動將於年底陸續發包，配合明年工程進度行銷，盼能透過在石門水庫引入生態與運動低碳環保概念的觀光型態，改變民眾的觀光旅遊模式，成為特色低碳旅遊據點。