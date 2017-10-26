〈北部〉桃園瘋搖滾 週六龜山華亞科技園區開唱

2017-10-26

邀魏如萱等人 11月11日還有埔心場

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府文化局主辦的「桃園瘋搖滾」，堪稱桃園最大規模的音樂盛事，其中「搖滾繞境」、「鐵玫瑰音樂節」兩大演唱系列活動，週六起在龜山華亞科技園區開唱，十一月廿五日起，連續二天在藝文廣場還有「清新玫瑰趴」，十二月廿三日在桃園高鐵站前廣場舉辦「搖滾耶誕趴」，卡司包括田馥甄、盧廣仲等知名歌手。市長鄭文燦昨出席宣傳記者會表示，連續舉辦三年的「鐵玫瑰音樂節」已成為桃園特色活動，盼結合鐵玫瑰音樂節與桃園瘋搖滾，讓桃園成為一個Rock City（搖滾城市）。

鄭文燦表示，今年四月英國天團酷玩樂團（Coldplay）選在桃園高鐵站前廣場開唱，不僅票房秒殺，市府在演唱會後，也僅花一小時就疏散完人潮，證明桃園是發展戶外型演唱會的好地點，市府未來會多舉辦戶外演場會，也將籌設流行音樂中心。

鄭文燦說，十二月廿三日的「搖滾耶誕趴」，剛好也是台灣天團五月天在青埔國際棒球場連續開唱的首日，屆時青埔地區會很熱鬧。他並表示，今年桃園跨年晚會將在藝文廣場舉行，市府正與五月天協調，規劃與五月天演唱會連線一起跨年倒數。

文化局副局長唐連成指出，「桃園瘋搖滾」系列活動的二場搖滾繞境，分別於廿八日在龜山華亞科技園區及十一月十一日在楊梅埔心公園開唱，時間都是下午五點到晚間九點，龜山場演出卡司有魏如萱、TRASH、宇宙人等，楊梅場有麋先生、八三夭、Boxing等，都有桃園在地樂團參與演出。

鐵玫瑰音樂節 北、南桃園場卡司堅強

唐連成表示，「鐵玫瑰音樂節」今年突破歷年規模，在北、南桃園都舉辦演場會。北桃園十一月廿五日起，接連兩天在藝文廣場舉行「清新玫瑰趴」，卡司有楊乃文、四分衛、旺福樂團、鄭宜農等十四組歌手及樂團；南桃園則是十二月廿三日在高鐵青埔站前的「搖滾耶誕趴」，演出陣容有田馥甄、盧廣仲、滅火器、Miss Ko葛仲珊、李英宏，及熱音賞大賽冠軍等十一組音樂人連番上陣，活動免費入場，當天下午三點起有文創美食市集、手作體驗活動、耶誕好禮等多項活動，下午五點起連唱五小時，詳細訊息可上「桃園瘋搖滾」官網及臉書粉絲專頁查詢。

昨日出席宣傳記者會的TRASH樂團預告，週六龜山場的演出將發表新歌；麋先生則表示，連三年參加鐵玫瑰音樂節，看到活動越辦越盛大，十分感動，暌違近一年未發專輯，當天也將會帶給歌迷意想不到的作品。