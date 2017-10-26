〈北部〉宜縣飯店房價動輒萬元 遊客怨太貴

2017-10-26

全國第二 較外縣市貴2至3倍

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣飯店平均房間住宿價格較外縣市貴二至三倍，僅次於南投縣，許多遊客反映，在宜蘭住宿真的會讓荷包大失血；宜蘭縣政府工商旅遊處長陳長偉指出，這是市場供需機制造成，房價高代表宜蘭飯店的服務品質好，相信業者能自行調整合理房價，並與縣府協力，為宜蘭旅遊創造利多。

根據交通部觀光局統計，宜蘭縣今年一到七月的平均房價高達六千多元，僅次於南投縣的九千多元，排名全國第二，相較於其他縣市高出二至三倍，雖然整體住房率有五成以上，但高房價引發許多遊客抱怨，尤其礁溪地區的溫泉大飯店，房價動輒一晚萬元起跳，有遊客表示，這樣的價格根本讓一般平民百姓難以入住。

據傳，宜蘭縣政府今年與縣內各飯店業者座談，希望能調降平均房價，卻引發業者反彈；在礁溪經營飯店的孫姓業者指出，用這樣的數字來評論宜蘭的房價很不公平，現階段大多數旅館除了週六房價因為人多稍微高一點，平日粥多憎少，一般的旅館房價一晚上僅一、兩千元，算是普及價位，除非住到四星或五星飯店才有一晚破萬元的可能。

孫姓業者說，況且現在原物料飛漲，人事成本也因一例一休提高，如果飯店業不跟著漲價，開出一晚上僅幾百元的房價，根本會做不下去。

縣府：市場供需機制 不應太多干預

陳長偉表示，礁溪溫泉是全台灣品質最好的，離大台北地區又只有四、五十分鐘的車程，可及性高，飯店提供的設施新穎，服務品質也非常被業者重視，房價受到市場供需機制影響，有什麼樣的品質，就可以收該有的費用。

陳長偉說，每個飯店的業者都有自己的訂價策略，還有搭配套裝旅遊，這些就是決定價錢的因素，舉例來說，宜蘭縣飯店大多提供一泊二食的服務，外縣市則多是一泊一食，差了一個晚餐房價收費相對就高。

談到縣府該如何面對飯店平均房價過高的問題，陳長偉強調，依循市場機制政府不該有太多的干預，政府要做的就是提供平台，讓公部門與私部門協力，為宜蘭的旅遊創造最大的利多。