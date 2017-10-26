〈北部〉勵馨進部落宣導 花蓮小媽媽數降低

2017-10-26

去年降到千分之十

〔記者王錦義／花蓮報導〕根據內政部戶政司統計，花蓮縣未成年少女的生育率經常高居全國之冠，許多還在國、高中就讀的少女因為懷孕中止學業，勵馨基金會在花蓮除關注受暴婦女問題，也特別關注小媽媽的議題，多次下鄉以行動劇宣導，基金會昨舉行十年成果發表指出，去年花蓮未成年生育率稍微降低為千分之十，較過去三年降低，不過仍為全國第二高。

勵馨基金會花蓮分事務所指出，在花蓮服務的過程中，發現大部分年輕父母多願勇敢承擔育兒責任，像是過去有名就讀高中的少女不慎懷孕，在孩子出世後選擇與孩子的父親分手，和自己的母親一起照顧孩子，孩子順利長大， 自己也完成高中學業，現在是名職業軍人，同時還成為協會的志工，繼續回饋社會幫助需要幫助的婦女。

由全國最高變第二

據統計，二○一五年全國育齡婦女生育率中未成年者佔千分之四，其中花蓮縣高達千分之十二，為全國未成年生育率的三倍，且蟬連三年全國之冠，勵馨基金會花蓮分事務所指出，花蓮縣去年出生的新生兒共約二千六百多人，未成年生育率降至千分之十，較過去三年降低，從全國第一降為第二。

花蓮分事務所主任朱慶萍說，勵馨十年前到花蓮服務，在受暴婦女服務當中發現，花蓮有許多年輕媽媽，在國、高中求學階段因為懷孕而中斷學業，然後可能受到丈夫的家暴，卻因為自己沒有一技之長，困在家中成為家暴婦女。

而在預防少女懷孕的問題，勵馨從性教育宣導，舉行兒童保護營走入部落，「跟孩子談正確的性知識，才不會偷偷的來。」朱慶萍說，去年在文創園區舉行宣導會，透過照片展示、個案工作媒材示範、影片放映、妊娠及育兒體驗、遊戲互動等動靜均陳的方式，展出孕期超音波照片、胚胎模型、性別相關繪本、個案工作媒材等靜態呈現，希望喚起民眾對青少年面臨的問題有更高的瞭解和關注。

勵馨基金會指出，廿八日從上午十一點到晚間八點，花蓮分事務所將在文創園區舉辦「光腳的愛麗絲一人一故事劇場」演出，透過「一人一故事劇場」的表演形式療癒受害者及社會，即興演出現場觀眾的人生故事，激發共鳴及對生命的熱愛。