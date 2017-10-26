〈北部〉122號縣道受損 紐澤西護欄疑禍首

2017-10-26

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣一二二號縣道的路面，雨天動輒出現破損，縣議員趙一先認為禍首是沿線紐澤西護欄，不透水造成路面積水無法即時排除所致，主張全面改成透水性強的鋼板圍籬。

新竹縣政府工務處養護科表示，一二二號縣道沿線的路外邊坡護欄有的採用鋼板，有的是水泥鑄造的紐澤西護欄，兩者都有保護用路人安全的功能，但以透水性來說，鋼板圍籬確實強過紐澤西護欄。可現勘後因地制宜，但較險峻的路段，仍以具有「全面」防護功效的紐澤西護欄為宜。

養護科並表示，已針對一二二號縣道的路面維護管理、邊溝全面加蓋等，提報約一億多元的經費爭取納入前瞻基礎建設計畫，兩週前獲得原住民立委孔文吉的支持。孔文吉還邀集交通部、農委會、水利署等單位現勘，順利的話可望十一月底爭取到位發包，以一年的計畫工期完成；屆時也將把前述圍籬排水問題納入評估。

趙一先說，山區不怕風就怕雨，山區的雨勢只要大一點，不需要颱風來襲就會造成災害，關鍵原因在於路旁的圍籬有沒有辦法透水。如果路面積水無法被立刻排除，很快就會變成「小河流」，不僅來往的車輛容易打滑，路面也將因此破損、下陷，一二二號縣道四十八公里到五十公里處就是典型代表。

另外，新竹縣關西鎮南新里新城段一處大約三千坪的山坡地，遭人違法鏟平疑似要做非法露營區，一個月前被查報、制止施工後，廿五日再度偷偷動工。新竹縣政府農業處獲報，會同警方、鎮公所到場查扣三輛怪手，將曹姓地主等四人依違反山保法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。