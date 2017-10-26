〈北部〉神仙谷變蒼蠅谷 鹿山部落封路尋共識

2017-10-26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕蒼蠅肆虐戰火越燒越烈！苗栗縣南庄鄉內的秘境「神仙谷」周邊，近來飛來大量蒼蠅，引發附近餐廳、露營區業者及當地鹿山部落居民不滿，懷疑是當地種植高麗菜的菜農不當施肥，導致大量蒼蠅孳生，居民前天深夜攔阻卡車下山並阻斷菜園水源，以強硬手段，要求菜農賠償損失並改善環境衛生。

「神仙谷」周邊山頭自種植高麗菜後，部落居民就發現蒼蠅肆虐，嚴重影響生活，周邊餐廳及露營區業者也深受其害，不但生意掉兩成，商譽也大受影響，居民曾與菜農開過三次協調會，始終無法達成共識，且「就算告上政府機關，頂多罰幾千元，對他們（菜農）也不痛不癢！」

居民攔車 菜農三承諾獲放行

部落居民忍無可忍，於前晚部落會議，決定祭出強硬手段，趁深夜菜農卡車上山後，以四輛車擋住下山的唯一道路，徹夜把守，阻擋菜農卡車下山，雙方對峙，氣氛緊張。

部落牧師、村長、縣議員潘秋榮、警方等都介入協調，菜農承諾將發送驅蟲藥，後續載運肥料上山也會接受警方檢驗，施作時也同意部落代表監看，雙方達成初步共識，滿載高麗菜的卡車得以下山 。

有人切斷水源 要求賠償改善

但仍有居民無法接受，昨早切斷流經部落私人土地的水源，要讓菜園無水可用，要求菜農立即賠償並改善衛生。

環保局昨天也上山勘查，並未發現生雞糞堆肥事證，但仍將持續查訪，另請農業處追查蒼蠅孳生源頭；菜農表示，去年九月後就再無使用生雞糞，蒼蠅也較過去減少。

台大昆蟲系教授黃榮南指出，蒼蠅幼蟲有可能在有機肥料中發育，以腐爛菜葉作為養分，導致大量孳生，但神仙谷的蒼蠅危害，是否與高麗菜田有直接關聯，仍須現場勘查。

頭份警分局長賴銘助呼籲居民理性，警方尊重原住民自治精神，但前提是不能違法佔用道路，若經勸阻不聽仍會依強制罪嫌移送。

部落居民表示，採取激烈手段是為凸顯蟲害嚴重性，盼盡早改善，還給部落乾淨生活空間。