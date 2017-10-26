〈北部〉前瞻補助1.9億 南崁溪整治後年完工

2017-10-26

〔記者陳昀／桃園報導〕市府水務局向中央爭取行政院前瞻基礎建設計畫，其中「南崁溪水環境改善計畫」獲補助一億九千六百萬元，總經費二億八千萬元已全數到位。水務局長劉振宇昨天在說明會上宣布，南崁溪整治各項子工程年底前會發包，預計一○八年全面完工。

市長鄭文燦表示，市府向中央爭取前瞻第一期「全國水環境改善計畫」，共通過四億四○五○萬元經費，其中「南崁溪水環境改善計畫」獲補助一億九千六百萬元、地方自籌八千四百萬元，「南崁溪上游水質淨化工程」、「經國二號橋上游右岸及大檜溪橋下游護岸整建」都將發包，完成整治後，可嘉惠北桃園百萬市民。

新建印象大橋 串連自行車道斷點

鄭文燦說，桃園市升格後，南崁溪沿線已興建水汴頭大橋、南崁大橋、竹夢橋與即將完工的南通橋（將改名「新春橋」），即將新建的「印象大橋」是第五座，能串連經國二號橋到大檜溪橋的自行車道斷點，工期預計一年四個月。

劉振宇表示，「經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造」經費二億元，此段自行車步道受橋樑阻隔，將新建的「印象大橋」可將斷點連接。他說，印象大橋連同坡道，總長六五五公尺、寬四公尺，橋型呈Ｓ平面形狀，呈現河流彎曲之美，且能體驗「空中騎乘自行車」的樂趣，不必進入一般道路與車爭道，避免事故；另將整建舊有護岸，長度共三百一十公尺。

劉振宇指出，「南崁溪上游水質淨化工程」將於華亞科技園區後方的山尾滯洪池內，新建一座地下化礫間處理設施，可望減少七十五％污染源，經費八千萬元，工期一年。