〈北部〉紅線私劃備車區 YouBike挨罰5千元

2017-10-26

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市去年啟用公共自行車租賃系統（YouBike），已累計逾七百萬使用人次，周轉率居全國之冠，但市議員葉明月發現，微笑單車公司廿 三日卻在內壢忠孝路公車站牌前的紅線上，劃設YouBike備車區，昨質詢抨擊市府縱容廠商為所欲為。

市長要求依合約處分

市府交通局長劉慶豐答詢說：「此個案是微笑單車公司『臨時起意』劃設，未經核准。」讓葉明月聽了傻眼；市長鄭文燦當下裁示，交通局依合約處分廠商。

葉明月指出，內壢火車站前的忠孝廣場YouBike站點，備車區停放上百輛待用車輛，有些直接占用車柱、妨礙借用，有些則擺在人行道上，影響用路人權益及市容美觀；此外，銀河廣場也有大量待用車輛停放。

議員批廠商為所欲為

「不能因為沒人競爭，就為所欲為！」葉明月說，最誇張的是，老百姓不能停車，廠商卻能在忠孝廣場公車站牌前紅線劃設備車區，里長也為此與廠商起爭執，認為廠商鴨霸行事、忽視地方意見，市府也放任不管。

交通局會後發新聞稿指出，此案是微笑單車公司未經許可逕行劃設備車區，將要求廠商提交檢討報告、懲處失職人員，也會罰款五千元，未來將加強控管、避免民怨。

業者致歉 已塗銷、搬走

微笑單車公司也發出聲明稿，坦承是工程劃位人員疏失。聲明指出，廿三日下午誤將備車區劃設在公車站牌前紅線區後，隔天上午發現問題已立即塗銷、搬走備車，但仍對此深感抱歉。

交通局表示，備車區能快速調度車輛、減少民眾等待時間，廠商劃設前必須先經過交通局同意，目前全市有四處設有備車區，包含桃園火車站、新埔公園站、桃園市政府站、機場捷運A8站，忠孝廣場是第五站，但尚未向交通局報備，昨天清查全市YouBike站點，未發現其他違規劃設備車區情形。

針對尚未劃設備車區地點，交通局副局長張新福解釋說，各站點都有備車需求，尤其銀河廣場是交通流量較高的站點，但目前還未劃設備車區，現階段會要求業者暫置車輛時，不得影響交通安全及順暢，未來若要劃設備車區，業者必須提出各站使用人次、周轉率等報告及備車區設計圖，經交通局審核才能施作，且劃設前也會邀集所在地里長、區公所及路權機關等單位會勘、確認可行，再由交通局指定日期、地點執行劃設。