〈中部〉改善空污 台中市年底前設500個微型感測器

2017-10-26

加強監測空品 鎖定污染源

〔記者歐素美／台中報導〕環保署將於今年底優先在台中市設置五百個空品微型感測器，加強空氣品質監測，以即時鎖定污染源，立委洪慈庸昨邀環保署副署長詹順貴、環保署環境監測及資訊處副處長王嶽斌、台中市環保局長白智榮等人到后里中科會勘，協調設置等行政作業。白智榮指出，台中市PM2.5有改善，但要更好，希望在一○九年達到國家標準十五微克每立方米的目標。

盼109年PM2.5達國家標準

環保署環境監測及資訊處副處長王嶽斌簡報時指出，環保署整合感測技術、通訊技術及資料科學，建構環境物聯網系統。空品微型感測器監測項目包括PM2.5、VOC、溫度及濕度，可蒐集即時數據，有效鎖定污染源及稽查，並進行相關警報、準備應變或環境治理的工作。

他表示，環保署四年內將在全國佈建一萬零兩百個空品微型感測器，其中優先在台中市設置五百個，以工業區、人口密集、交通密集或民眾經常陳情的地方及學校或醫院等敏感受體為主，約三百到五百公尺或五百到七百公尺設置一處測點，主要裝置在電線桿等金屬桿上方三到五公尺處。

設置點以工業區等敏感受體為主

洪慈庸表示，工業污染常有偷排情況，人力稽查緩不濟急，必須依靠科技器材長期監測，再針對熱點進行仔細稽查，因傳統測站不足，爭取環保署優先在台中市設置五百個空品微型感測器，希望可以逐步改善空污。

環保署副署長詹順貴表示，台中市將優先佈建五百個空品微型感測器，未來可針對市府或民眾反映不足的地方再加強；台中市環保局長白智榮說，台中市一○三年PM2.5為廿七微克每立方米，去年已降至廿二．八微克每立方米，今年到八月統計約廿．五微克每立方米左右，雖有改善，但要更好，希望台中市在一○九年能達到十五微克每立方米的國家標準。