〈中部〉竹山建醮招魂 神明搭保時捷遶境

2017-10-26

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮建醮重頭戲「遶境招魂」活動，二十五日在民俗專家廖大乙「髮祭」好兄弟儀式下揭開序曲，建醮委員會及「國際遊學太子爺團隊」依循古禮恭迎太子爺「出巡」，神明輪流搭乘的黑、白兩部保時捷跑車當「坐騎」，民俗專家廖大乙表示，保時捷代表快速、俐落，黑白就如同太極兩儀象徵陰陽兩利，藉此馨傳渡化好兄弟，家戶安和樂利、合境平安。

該活動昨日午時展開，民俗專家廖大乙剔鬍子、理光頭進行「髮祭」後，身穿「招魂」T恤的遊學太子爺團隊人員，分別開著黑、白兩部保時捷跑車從克明宮出發，從市區一直遶境到山區，約五小時完成全鎮二十八公里遶境活動。

廖大乙說，當初建醮委員會造訪鎮內一五一間大小宮廟，唯獨疏漏太極峽谷裡頭供奉的土地公暨百姓公廟，因峽谷曾發生大山崩造成二十八人罹難，最近曾接到好兄弟托夢，遂以「髮祭」展現虔誠之意，並列入招魂的重點區域。

太極峽谷客死他鄉的魂魄多，招魂人員打破過去亡魂衣物招魂的作法，以太子爺身上官服「官蟒袍」卸下火化獻給祭典，再準備五色線，象徵黑暗中的明燈、路線，引渡亡魂不要在人間遊蕩，早登極樂世界，同時也為民眾祈安求福。

建醮委員會執行長楊非武指出，科技日新月異，早期神明出巡多半是坐轎或是信眾抱著神尊徒步護駕，此次因有人感念太子爺靈驗眷顧，才提供保時捷代步。