〈中部〉彰市長夫人租公有停車位 等了1年半

2017-10-26

全市776停車格全滿租

〔記者湯世名／彰化報導〕在價格低廉下，彰化市包括華陽、復興等六座公有停車場共七七六個汽車停車格承租大爆滿，市公所力拚「翻轉率」，平均一個停車格至少可供二輛汽車於不同時段輪流停放，卻仍一位難求，目前仍有上千人在排隊等著租車位，連市長邱建富夫人林素真也在排隊長達一年半後，才順利租到停車格。

據彰化市公所統計，目前市有公共停車場包括有第一、第二、民權、華陽、向陽、復興、金馬、自強等，除了後兩者甫納入造產，前六座停車場停車格已達到爆滿狀態，每年可為市庫帶來可觀收入，去年達到二千六百多萬元。

市長邱建富指出，他上任前，僅有四座停車場承租給市民使用，年收入約一千萬元，他上任後實施企業化經營，包括納入復興、向陽這兩座停車場後，停車收入暴增，於去年達到最高峰，年收入是他上任前的一點五倍。

市長還要力拚翻轉率

他說，這六座公有停車場一位難求，應與有人員看守、位於室內、月租費低廉等因素有關，他還力拚「翻轉率」，以華陽停車場為例，附近有縣府、彰基等大型公家機關，以及民營企業，民宅也相當密集，他把上班人員以及居民的停車時間「錯開」，例如縣府人員下班後把車駛離，原車位就可讓另名車主停放，直到隔天上午駛離，又可讓縣府人員前來停放，如此一來，為市庫帶來超高收益。

由於月租費低廉，彰化市這六座公有停車場一位難求，以華揚停車場為例，縣府人員月租僅需支付一二五○元，平均一天僅四十多元。據市公所統計，這六座停車場目前仍有上千人在排隊等著租車位，就連市長邱建富夫人林素真，也是在候租長達一年半之後，才順利承租到華陽市場的停車格，邱建富對此說，即便是市長夫人也得「按照規定」排隊候租，以示公平。